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Новости 17:56

Суд отменил условный срок Кирилла Серебренникова

фото ЗакС политика Суд отменил условный срок Кирилла Серебренникова

Суд в Москве вынес решение об отмене условного срока, назначенного режиссеру Кириллу Серебренникову по громкому делу "Седьмой студии", до его истечения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда столицы. С театрального деятеля полностью сняли судимость.

Напомним, что режиссера задержали в 2017 году, обвинив в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на проект "Платформа". Всех их в 2020 году приговорили к условным срокам. В конце прошлого года стало известно, что нанесенный государству ущерб был полностью компенсирован.

Преследование Серебренникова имело международный резонанс, его открыто поддерживали многие отечественные и зарубежные знаменитости из мира искусства.


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