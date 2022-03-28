Фигуранту дела о хищении более 750 млн рублей из выборгского бюджета дали восемь лет строгого режима

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу комитета по финансам Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского, передает объединенная пресс-служба городских судов. Суд признал его виновным в пяти криминальных эпизодах в рамках дела о мошенничестве. В результате действий Болучевского, входившего в организованную группу, в 2018-2019 годах из бюджета Выборгского района пропало более 764 млн рублей. Возглавлял сообщество, по версии следствия, бывший глава района Геннадий Орлов.

Болучевского также признали виновным в том, что по его инициативе показатели исполнения расходной части бюджета за 2019 год были для сокрытия следов мошенничества уменьшены на 735 млн рублей.

Наконец, Болучевскому вменили покушение на взятку: за 325 млн рублей он, доверившись знакомой, пытался через нее купить себе должность в федеральном правительстве. Данные им взятки, однако, цели не достигли.

Отмечается, что бывший чиновник полностью признал вину и сотрудничал со следствием. На прошлой неделе к 4,5 годам колонии общего режима приговорили его подельницу Оксану Чугункину.