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Новости 28 марта, 20:42

В апреле поменяются маршруты наземного транспорта от станций метро

фото ЗакС политика В апреле поменяются маршруты наземного транспорта от станций метро

Начиная с 1 апреля в Петербурге изменятся некоторые маршруты городского транспорта, идущие от станций подземки, сообщила в понедельник пресс-служба метрополитена. Изменения связаны с началом первого этапа транспортной реформы.

Всего на улицы города выйдут 2 800 новых автобусов, оформленных в едином стиле, а также появятся 92 новых маршрута. "Весь подвижной состав будет современным, низкопольным, оборудован системами климат-контроля, обеспечения безопасности и информирования пассажиров", — утверждают в пресс-службе метро.

В рамках первого этапа транспортной реформы отменяются зонные тарифы и вводится пересадочный тариф "60 минут", по правилам которого владельцы "Подорожника" смогут совершать пересадки в общественном транспорте по сниженной стоимости. Кроме того, сумма штрафа за неоплаченный проезд вырастет пятикратно и составит в итоге 2 500 рублей.


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