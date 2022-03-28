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Новости 28 марта, 20:53

Горсуд повторно занял сторону защитников бывшей медсанчасти на Одоевского

фото ЗакС политика Горсуд повторно занял сторону защитников бывшей медсанчасти на Одоевского

Городской суд Петербурга, повторно рассмотрев дело о признании объектом культурного наследия здания бывшей медсанчасти №1 на острове Декабристов, вновь счел незаконным отказ КГИОП включить его в соответствующий реестр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Борис Вишневский. Дело вернулось в суд после кассации минувшим летом.

Как пишет Вишневский, по делу опросили экспертов, включая Михаила Мильчика, которые настаивали на культурно-исторической ценности здания на улице Одоевского. 

За сохранность здания в Василеостровском районе, построенного в середине прошлого века, градозащитники борются более двух лет. В планы собственника входил снос объекта, однако в статусе памятника здание получит неприкосновенность.


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