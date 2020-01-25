Около 50 человек пришли на встречу защитников медсанчасти на улице Одоевского

На улице Одоевского в субботу, 25 января в 12 часов собрались порядка 50 василеостровцев, недовольных планами КГИОП отдать под снос расположенную здесь Медсанчасть завода им.Калинина.

В мероприятии участвуют депутаты Заксобрания Алексей Ковалев и Борис Вишневский, глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, муниципальный депутат МО «Морской» Ольга Галкина. За порядком следит несколько полицейских.

Обратившись к собравшимся, депутат Ковалев призвал добиваться, чтобы губернатор Александр Беглов, возглавляющий городской совет по культурному наследию, срочно собрал совет и не допустил отказа включения Медсанчасти в реестр объектов культурного наследия.

Вишневский предложил василеостровцам "не опускать руки" и забросать Беглова обращениями, в которых настаивать, что медицинский объект местным жителям важнее, чем элитное жилье.

Напомним, что решение о судьбе медсанчасти на улице Одоевского принималось в скандальной обстановке. Тогда депутат ЗакСа Максим Резник и его единомышленники в данном вопросе раскритиковали решение чиновников. Позже Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание рабочей группы закрытым.

Сергей Еремеев

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