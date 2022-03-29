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Новости 10:26

В Петербурге сняли судимость с бизнесмена, обвинённого во взятке при строительстве "Крестов-2"

фото ЗакС политика В Петербурге сняли судимость с бизнесмена, обвинённого во взятке при строительстве "Крестов-2"

Смольнинский райсуд Петербурга снял судимость с гендиректора компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова.

Как объяснили в объединённой пресс-службе судов города, предприниматель не нарушал условия назначенного ему срока, вовремя отмечался в уполномоченных органах, во время отбывания наказания не получал административного или уголовного взыскания, и вообще в целом "характеризуется положительно". В пресс-службе отметили также наличие у Хамхокова ряда госнаград и благодарности от Смольного.

Более того, бизнесмен трудоустроен и вообще имеет более чем достойный облик.

"Суд отменил Хамхокову условное осуждение и снял судимость. Сегодня постановление районного суда вступило в силу", - резюмировали в судебной пресс-службе.

В 2019 году гендиректора "Петроинвеста", занимавшегося строительством тюрьмы "Кресты-2", приговорили к 5 годам условного срока за взятку в 388 млн рублей и злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей.


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