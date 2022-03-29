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Новости 11:21

ФАС завела дело на крупнейшего производителя сахара

фото ЗакС политика ФАС завела дело на крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции в деятельности ООО "Продимекс". Компания известна как крупнейший производитель сахара в России. Антикартельная проверка антимонопольщиков привела к возбуждению административного дела, сообщает пресс-служба ведомства. Фирме грозит денежный штраф. По версии ФАС, ООО "Продимекс" в сговоре с торговыми сетями могло способствовать установлению и удержанию высоких цен в условиях повышенного спроса.

Отметим, что за последние несколько недель сахар стал товаром ажиотажного спроса: на него растут розничные цены, и вместе с тем во многих супермаркетах в одни руки отпускают ограниченное число упаковок. В середине марта ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий государственную монополию на сахар.


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