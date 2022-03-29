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Новости 11:29

В Москве неизвестные испортили двери квартир сотрудника "Мемориала"* и активиста Z-надписями

фото ЗакС политика В Москве неизвестные испортили двери квартир сотрудника "Мемориала"* и активиста Z-надписями

Анонимные вандалы испортили двери квартир сотрудника "Мемориала"* Олега Орлова и автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова "патриотическими" надписями.

На двери наклеили плакаты, на которых были изображены фото мужчин с подписями "Коллаборант" и "Не продавай родину". Кроме того, на входах в квартиры неизвестные нарисовали буквы Z.

Уточним, что Иванов вынужден очищать свою дверь уже во второй раз.

Напомним также, ранее неустановленные личности расписали двери петербургских активисток: причем, одними росписями они не ограничились, подкинув к квартирам навоз.

*"Мемориал" внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован по решению суда

Фото: «Полный ПЦ» и «Протестный МГУ» в Telegram


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