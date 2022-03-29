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Новости 11:40

"Теремок" хочет открыть точки возле закрывшихся ресторанов McDonalds в Петербурге

фото ЗакС политика "Теремок" хочет открыть точки возле закрывшихся ресторанов McDonalds в Петербурге

Администрация блинных "Теремок" нацелена на то, чтобы расширить свою сеть в Петербурге: в планы руководства входит открыть фуд-траки рядом с закрывшимися ресторанами McDonalds. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на совладельца российской сети фастфуда Виталия Свидовского, который дал понять, что в идею уже посвящены чиновники из городского правительства. Сейчас вместе с коллегами Свидовский готовит официальное обращение на тему установки по меньшей мере пяти фуд-траков. Сами помещения, где базировались американские рестораны, "Теремок" занимать не спешит.

"Мы с McDonalds общаемся, пока они не приняли решение [об уходе], рассматривать не будем", - отметил предприниматель.

Напомним, что McDonalds объявил о частичном уходе с российского рынка в связи с конфликтом на Украине. При этом руководство сети фастфуда пообещало продолжить платить зарплату российским сотрудникам.


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