ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

"Горэлектротранс" потратил почти 13 млрд рублей на покупку ретротрамваев

фото ЗакС политика "Горэлектротранс" потратил почти 13 млрд рублей на покупку ретротрамваев

Петербургский ГУП "Горэлектротранс" выбрал подрядчика, который поставит городу новые трамваи в стиле ретро, следует из информации на сайте госзакупок. Стоимость тендера - 12,85 млрд рублей.

Всего на баланс Северной столицы должны поступить 12 двухсекционных и 42 трёхсекционных двухкабинных транспортных средства.

Ретротрамваи предоставят городу в лизинг партиями по шесть штук в период до конца ноября 2023 года. Они будут находиться на балансе трампарка № 3.

Ранее стало известно, что новые трамваи должны быть стилизованы под моду 1950-60-х годов, но при этом быть оснащены передовыми технологиями и системами, в том числе - автопилота.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама