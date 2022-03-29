"Горэлектротранс" потратил почти 13 млрд рублей на покупку ретротрамваев

Петербургский ГУП "Горэлектротранс" выбрал подрядчика, который поставит городу новые трамваи в стиле ретро, следует из информации на сайте госзакупок. Стоимость тендера - 12,85 млрд рублей.

Всего на баланс Северной столицы должны поступить 12 двухсекционных и 42 трёхсекционных двухкабинных транспортных средства.

Ретротрамваи предоставят городу в лизинг партиями по шесть штук в период до конца ноября 2023 года. Они будут находиться на балансе трампарка № 3.

Ранее стало известно, что новые трамваи должны быть стилизованы под моду 1950-60-х годов, но при этом быть оснащены передовыми технологиями и системами, в том числе - автопилота.