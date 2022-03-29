Все магазины OBI в двух столицах вернутся к работе в ближайшие дни

В немецкой сети магазинов OBI, специализирующейся на хозтоварах и стройтоварах, объявили о скорейшем возобновлении работы всех ее 27 российских магазинов, передает РИА "Новости".

"В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

Возможность снова сделать заказ в OBI у россиян появится, по его словам, не позднее 1 апреля.

Отметим, что в начале марта, на фоне массового ухода западных фирм с российского рынка, в СМИ появились сведения и о закрытии сети OBI из-за конфликта на Украине. Это спровоцировало огромные очереди в петербургских магазинах товаров для дома и сада.