В Петербурге пассажирские автобусы выстроились в букву Z

Сотрудники транспортных предприятий Петербурга поучаствовали в перфомансе, призванном поддержать военную спецоперацию РФ на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Акция получила название "Za мир".

На распространенном комитетом по транспорту ролике запечатлены два десятка рейсовых автобусов, сгруппировавшиеся в форме буквы Z, которая стала символом спецоперации.

Отмечается, что автобусы совершенно новые и что они выйдут на линию 1 апреля "в рамках старта Новой модели транспортного обслуживания пассажиров". Накануне в Смольном объявили, что с апреля в городе начнут курсировать 2800 новых автобусов и появятся 92 новых маршрута.

фото: Комитет по транспорту / ВКонтакте