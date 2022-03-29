Турчак - о школьных обедах: Запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался по вновь актуализировавшейся теме школьного питания в связи с ростом цен на продукты. Для того, чтобы избежать потери качества пищи в школьных столовых, он вместе с коллегами добивается от правительства дополнительного финансирования этой статьи бюджетных расходов.

По данным Турчака, запаса тех продуктов, которые поставщики приобрели до скачка цен, хватит не дольше, чем на одну-две недели. Уже сейчас некоторые из них инициируют расторжение контрактов с муниципалитетами.

"Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой – уменьшать порции или экономить на качестве", - приводятся слова сенатора на сайте "ЕдРа".

Отметим, что накануне петербургское правительство объявило о подорожании школьных завтраков и обедов из-за роста цен на продовольствие. Начиная с 1 апреля стоимость школьного завтрака вырастет с 68 до 87 рублей, обеда — со 119 до 131 рубля, комплексного обеда — со 188 до 218 рублей.