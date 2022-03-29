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Новости 15:56

Мединский: РФ не возражает против вступления Украины в Евросоюз

фото ЗакС политика Мединский: РФ не возражает против вступления Украины в Евросоюз

Помощник президента Владимир Мединский, глава российской делегации на российско-украинских переговорах, обозначил позицию РФ относительно возможного вступления Украины в Европейский союз.

"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - произнес он на Первом канале по окончании очередного этапа переговоров, состоявшихся 29 марта в Турции.

Мединский также рассказал о позиции украинской стороны относительно Крыма: по его словам, Киев отказывается от идеи возвращения полуострова, а также Донбасса в состав Украины военным путем.

Напомним, ранее 29 марта Минобороны объявило о кардинальном сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.


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