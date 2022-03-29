В Великобритании арестовали яхту за $50 млн, принадлежащую неназываемому российскому миллиардеру

Власти Великобритании впервые арестовали яхту, принадлежащую некоему российскому миллиардеру, чьё имя не называется, передаёт The National News.

Под санкции островного государства, которые были введены на фоне "спецоперации" на Украине, попали свыше 1000 физических и юридических лиц из РФ.

В Британии уточнили лишь, что 60-метровая яхту Phi стоимостью 50 млн долларов впервые идентифицировали как принадлежащую неназванному российскому бизнесмену 13 марта.

Судно зарегистрировано на компанию из Сент-Китс и Невис. Оно ходит под мальтийским флагом.

Напомним, ранее в Италии арестовали яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Аналогичная участь постигла и иные фешенебельные плавсредства богатых россиян, которые находятся на территории ЕС.