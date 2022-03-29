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Новости 17:45

"Там нет никаких решений об уходе": В Смольном рассказали о состоянии автомобильных заводов

фото ЗакС политика "Там нет никаких решений об уходе": В Смольном рассказали о состоянии автомобильных заводов

Положение автомобильных заводов на территории Петербурга, часть которых приостановила свою работу, не стоит считать катастрофическим, дал понять 29 марта зампред комитета по промышленной политике Алексей Яковлев. По его сведениям, "там нет никаких решений об уходе".

"Все, на что они жалуются, это разрыв логистических цепочек. При Минтрансе РФ был создан штаб, который помогает в решении таких проблем, они обращаются. <…> Решаем, какое-то время потребуется, чтобы это все наладилось", - приводит его рассказ ТАСС.

Яковлев добавил, что в предприятия были сделаны крупные инвестиции, и, следовательно, "это логистика, не вопрос ухода".

Напомним, что из-за нехватки комплектующих в Петербурге в первой половине марта закрылось целых три автомобильных завода: Hyundai, Nissan и Toyota.


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