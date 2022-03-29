Сеть магазинов OBI опровергла информацию о продолжении деятельности в России

Администрация сети магазинов OBI дезавуировала заявления своего сотрудника, начальника отдела закупок, Максима Суравегина, анонсировавшего 29 марта возобновление работы магазинов в России в ближайшем времени. На слова Суравегина утром ссылалось РИА "Новости".

"В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее", - говорится в более позднем ответе компании на запрос РБК.

В свою очередь, агентству ТАСС пресс-служба немецкой сети, помимо сказанного выше, заявила о том, что магазины прекращают работу на "долгосрочную перспективу".

В начале марта в петербургских магазинах хозтоваров и стройтоваров наблюдался ажиотаж из-за взволновавших потребителей сообщений о предстоящей приостановке работы OBI в России из-за украинского конфликта.