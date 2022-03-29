Роскомнадзор заблокировал сайт создателя "Масяни" mult.ru

Российский интернет-регулятор продолжил череду блокировок медиа, которые, по его мнению, содержат недостоверную информацию о ситуации на Украине. На сей раз под запрет попал сайт mult.ru, которому дал жизнь создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев.

В РКН полагают, что в последнем выпуске "Масяни" содержится "недостоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной операции", в том числе данные "о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС".

О необходимости удаления последнего эпизода мульт-эпопеи стало известно днём ранее, 28 марта.

Сам Куваев сообщал, что РКН присылал ему уведомление о блокировке сайта ввиду соответствующего решения Генпрокуратуры. При этом создатель "Масяни" отметил, что зрители редко пользуются сайтом mult.ru, а новые серии доступны на YouTube.

Фото: скриншот эпизода "Масяни"