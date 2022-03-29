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Новости 19:56

РФ заблокировала счета посольства Польши в Москве

фото ЗакС политика РФ заблокировала счета посольства Польши в Москве

Российские власти решили заблокировать счета польского посольства в Москве, о чем рассказал в эфире канала "Россия 24" российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По традиции это было преподнесено как ответная мера: ранее аналогичным образом поступила со счетами российского посольства польская сторона.

"Работать можно еще в течение некоторого времени за счет резервов, которые у нас еще остаются, но до бесконечности это продолжаться не может", - оценил сложившиеся условия Андреев.

Отметим, что с начала российской военной спецоперации на Украине ибез того непростые дипломатические отношения РФ и Польши обострились. В течение марта сообщалось о высылке 45 российских дипломатов, а также об изъятии российской недвижимости на польской территории.


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