РФ заблокировала счета посольства Польши в Москве

Российские власти решили заблокировать счета польского посольства в Москве, о чем рассказал в эфире канала "Россия 24" российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По традиции это было преподнесено как ответная мера: ранее аналогичным образом поступила со счетами российского посольства польская сторона.

"Работать можно еще в течение некоторого времени за счет резервов, которые у нас еще остаются, но до бесконечности это продолжаться не может", - оценил сложившиеся условия Андреев.

Отметим, что с начала российской военной спецоперации на Украине ибез того непростые дипломатические отношения РФ и Польши обострились. В течение марта сообщалось о высылке 45 российских дипломатов, а также об изъятии российской недвижимости на польской территории.