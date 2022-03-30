В Петербурге завели еще одно дело о реабилитации нацизма из-за фотографии на сайте "Бессмертного полка"

Главное следственное управление СК по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело на мужчину 1996 года рождения по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), сообщили на сайте ведомства 30 марта. По версии следователей, в мае 2020 года подозреваемый разместил портрет немецкого врача Йозефа Менгеле на сайте "Бессмертного полка". Сейчас молодой человек задержан.

В Следственном комитете сообщили, что подозреваемый, зарегистрированный в одной из социальных сетей как "Адамкевич Уильям Вильгемович", загрузил на сайт движения "Бессмертный полк" портрет немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего опыты над узниками концентрационного лагеря Освенцим в годы Второй мировой войны. Этими действиями, по мнению СК, мужчина "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинений. По инкриминируемой статье петербуржцу может грозить штраф до трех миллионов рублей. Это уже пятое уголовное дело, которое возбудили в Петербурге из-за портретов союзников Третьего рейха на сайте "Бессмертного полка".

Накануне задержали 33-летнего жителя Петербурга, который также в мае 2020 года опубликовал на сайте "Бессмертного полка" портрет Адольфа Гитлера.

Константин Леньков