ФСБ и СОБР задержали петербуржца, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

В Петербурге возбуждено четвёртое по счёту уголовное дело о реабилитации нацизма из-за размещения фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", делится "Фонтанка".

28 марта сотрудники ФСБ и СОБР задержали 33-летнего петербуржца, проживающего на улице Харченко. Именно он подозревается в том, что в мае 2020 года, используя ник "Джон Доу", опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте организации.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). В ходе обыска у него изъяли смартфоны, карту памяти, стационарный компьютер. Он задержан на двое суток в статусе подозреваемого.

Напомним, ранее фигурантами дел о реабилитации нацизма стали 23-летний новгородец и экскурсовод, разместившие на сайте "Бессмертного полка" фото Степана Бандеры и генерала Андрея Власова.