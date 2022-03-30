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Новости 10:49

ЗакС одобрил поправку в положение о Молодежном парламенте Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС одобрил поправку в положение о Молодежном парламенте Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 30 марта приняло во втором чтении постановление об утверждении положения о проведении конкурсного отбора в Молодежный парламент.

Отбор пройдет в три этапа. Первый стартует 1 апреля и продлится до 29 апреля. Второй пройдет с 16 по 22 мая. Третий — с 30 мая по 3 июня.

В конкурсе могут участвовать только жители Петербурга не младше 18 и не старше 25 лет. Ко второму чтению депутаты уточнили, что возраста 26 лет кандидат не может достигнуть ранее чем через три месяца со дня начала первого этапа конкурсного отбора.

Член фракции КПРФ Алексей Зинчук также внес поправку, ограничивающую возможности для участия в голосовании через интернет. Депутат предложил допустить до онлайн-голосования только пользователей, находящихся в Петербурге. Единороссы выступили против и предложение не утвердили.

За проведение отбора будет отвечать постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Она соберется после завершения пленарного заседания.

Всего в Молодежном парламенте будет 50 человек. Из них 18 направят партии, представленные в ЗакСе, пропорционально их количеству в собрании. Остальных участников наберут на конкурсной основе. Голосование начнется в мае.

Сергей Еремеев


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