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Новости 10:52

Правительство разрешило операторам не хранить трафик общедоступных каналов и стриминговых сервисов

фото ЗакС политика Правительство разрешило операторам не хранить трафик общедоступных каналов и стриминговых сервисов

Операторы связи смогут не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов и стриминговых сервисов в рамках антитеррористического законодательства, сообщили 30 марта в правительстве. Постановление об исключении подобного контента из массива пользовательских данных, обязательных к хранению в рамках "закона Яровой", подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что подобная мера снизит затраты операторов на системы хранения трафика.

Также постановление приостанавливает на один год требование о ежегодном увеличении на 15 % цифровых емкостей для хранения информации. Такое решение уже принималось во время пандемии коронавируса, уточнили в пресс-службе правительства.

Пакет антитеррористических законов, предписывающий хранение в течение шести месяцев всех пользовательских сообщений (включая трафик теле- и радиоканалов и стриминговых сервисов) был принят в октябре 2018 года.

В начале недели Минцифры разослало операторам связи рекомендацию отменить безлимитные тарифы.


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