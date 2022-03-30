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Новости 11:08

Не менее 528 человек приехали в Петербург из ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Не менее 528 человек приехали в Петербург из ДНР и ЛНР

За единовременной выплатой, полагающейся беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, в Петербурге обратились 528 человек, сообщила региональная уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. В среду, 30 марта, она выступает с докладом в Заксобрании.

По словам Агапитовой, эти люди добрались до Петербурга своим ходом. Организованно в регион беженцев не вывозили. Уполномоченная отметила, что из 528 обратившихся 195 — дети.

Помощь этим людям оказывают районные администрации и некоммерческие организации, рассказала Агапитова.

Сергей Еремеев


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