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Новости 11:28

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" обслуживать самолеты Airbus A330

фото ЗакС политика Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" обслуживать самолеты Airbus A330

Российская компания "А-Техникс", специализирующаяся на ремонте и техобслуживании воздушных судов и входящая в "Аэрофлот", получила разрешение Росавиации на работы по техобслуживанию самолетов серии Airbus A330. Об этом сказано на сайте компании-провайдера. В начале месяца ей аналогичным образом разрешили поддерживать в надлежащем состоянии самолеты Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350.

Отметим, что РФ должна была не позднее 28 марта сдать обратно взятые в лизинг зарубежные самолеты. "Авиационные" санкции появились вскоре после начала военной спецоперации на Украине. К ним относится запрет на поставку в Россию самолетов и комплектующих, на ремонт и страхование самолетов. Опасаясь массовых арестов воздушных судов за пределами страны, Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям, использующим самолеты из иностранных реестров, отказаться от полетов за границу.


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