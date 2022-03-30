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Новости 11:40

Агапитова ответила словами Кейнса на вопрос единороссов о наркотиках и "закладках"

фото ЗакС политика Агапитова ответила словами Кейнса на вопрос единороссов о наркотиках и "закладках"

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова выступила с докладом в ЗакСе 30 марта. Представители фракции "Единая Россия" передали ей вопрос о растущих объемах продажи наркотиков с помощью так называемых "закладок".

Омбудсмен в ответ долго и подробно рассказала парламенту о принципах работы даркнета, в котором продают в том числе и запрещенные вещества. Она отметила, что это международная проблема и предмет специальных докладов в ООН.

— Подобные сервисы закрываются, в том числе, и в России, но темпы появления новых не позволяют раскрыть преступную деятельность, — заявила Агапитова.

По ее словам, оценить масштабы проблемы трудно, поскольку не проводилось качественных исследований. Хотя полиция с наркоторговлей борется, ее усилий недостаточно, считает омбудсмен. Обращаясь к парламенту, Агапитова заявила, что главная задача — искоренить потребность в употреблении запрещенных веществ.

— Спрос определяет предложение, — сказала омбудсмен.

Она приписала эту цитату Карлу Марксу. Однако автор этой фразы — британский экономист Джон Кейнс.

Сергей Еремеев


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