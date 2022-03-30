Плугин: Треть преступлений в Ленобласти приходится на Всеволожский район

Всеволожский район Ленобласти существенно влияет на обстановку с преступностью в регионе и Петербурге, сообщил начальник ГУ МВД Роман Плугин в своем выступлении перед депутатами областного ЗакСа. По словам правоохранителя, на район приходится до трети правонарушений, фиксируемых в Ленобласти, передает 47news.

"Большинство преступлений по наркотикам и алкоголю происходит [во Всеволожском районе]. Меры принимаются, одно здание для полиции построено. Мы не сидим и не ждем, когда кто-то что-то построит, здесь работает дополнительный взвод", — высказался Плугин.

При этом, по словам начальника Главка, в целом по Ленобласти количество регистрируемых преступлений снизилось за 2021 год. Так, количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 16%, количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 13%, разбоев — на 21%.

На вопрос о появлении нового полицейского отделения в Кудрово силовик ответил, что, вероятнее всего, в нынешнем году оно будет достроено. На вопрос о нехватке участковых, в том числе в пригородных районах, Плугин лишь посетовал на низкую зарплату сотрудников.

В середине марта начальник полицейского Главка выступал перед депутатами петербургского Заксобрания. Среди прочего, в своей речи он высказался о "перепрошитых мозгах и пустых головах" участников протестных акций.