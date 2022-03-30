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В Петербург из Украины вернули двух срочников после обращения к омбудсмену

фото ЗакС политика В Петербург из Украины вернули двух срочников после обращения к омбудсмену

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова в своем выступлении в Законодательном собрании рассказала об обращениях родственников военнослужащих после начала "специальной военной операции". После этого двух солдат срочной службы удалось вернуть с территории Украины, сообщила Агапитова:

- Два военнослужащих по призыву, матери которых к нам обращались, уже вернулись в Россию. 

Всего в аппарат омбудсмена поступило семь обращений, сказала Агапитова. Одно — от жены военнослужащего, шесть — от матерей, уточнила омбудсмен.

- В них сообщается о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении военнослужащим по призыву границы с Украиной либо об оказании содействия в получении информации о военнослужащем, - сообщила уполномоченный по правам человека.

По ее словам, аппарат уже направил запросы военному прокурору и командованию Западного военного округа. Родственников военных аппарат консультирует — о месте пребывания информацию может дать только Минобороны, заявила Агапитова.

Напомним, в первые дни спецоперации власти России отрицали участие в ней срочников. Позже, 9 марта, Минобороны признало, что несколько таких военнослужащих все же были задействованы в операции на территории Украины.

София Саттарова


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