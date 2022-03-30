Представители "Яблока" опять не попали в состав комитетов ЗакСа

Депутатов фракции "Яблоко" второй раз за созыв отказались включать в состав комитета по законодательству (КПЗ) и бюджетно-финансового комитета (БФК) Заксобрания Петербурга. Довыборы в парламентские органы состоялись из-за появления новых постоянных комиссий ЗакСа и изменений в составах старых.

На место в КПЗ претендовал лидер фракции "яблочников" Александр Шишлов, а на место в БФК — его заместитель Борис Вишневский. Обоим не хватило голосов коллег.

В состав КПЗ включили Бориса Зверева из КПРФ, а также подтвердили членство справоросса Александра Новикова, единороссов Дениса Четырбока и Олега Милюты.

Новым членом БФК стал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Также подтверждены полномочия Валерия Гарнеца, Юрия Гладунова (оба — "Единая Россия") и Дмитрия Панова ("Новые люди").

Напомним, "Яблоко" не представлено в комитетах ЗакСа второй созыв подряд.

Сергей Еремеев