Комитет Госдумы выступил за ограничение доступа к декларациям чиновников под санкциями

Законопроект о запрете на публикацию сведений о доходах и имуществе сотрудников госорганов и организаций, на которые иностранными государствами были наложены санкции, получил одобрение комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщило 30 марта ТАСС. Автором инициативы стал депутат Владислав Резник ("Единая Россия"), который внес проект в начале марта.

Резник объяснял необходимость подобной меры стремлением обезопасить служащих и членов их семей от давления зарубежных правительств. В частности, проект предполагает наложение запрета на публикацию сведений о недвижимости, транспортных средствах, о трудоустройстве, членах семьи, наличии несовершеннолетних детей у этих работников.

По мысли единоросса, ограничение доступа к такой информации не помешает борьбе с коррупцией, так как обязанность отчитываться перед государством у сотрудников сохранится. При этом Резник утверждал, что под действие новой нормы не попадут депутаты Госдумы и сенаторы. В то же время глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность внесения поправки о закрытии деклараций парламентариев ко второму чтению проекта.