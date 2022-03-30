Петербургская активистка, фигурирующая в деле о сожжении чучела, покинула страну

Петербурженка Софья Семенова, возглавлявшая перед выборами в ЗакС штаб оппозиционерки Ирины Фатьяновой, сообщила в своем аккаунте в соцсети о том, что уехала в Грузию. Причиной тому послужило уголовное преследование по делу о сожжении чучела, возбужденному в начале месяца, и перспектива оказаться в следственном изоляторе. По словам Семеновой, решение она приняла, узнав о желании прокуратуры добиться ужесточения ей меры пресечения.

"Вернуться обратно я смогу только тогда, когда закончится режим, моё дело закроют и меня реабилитируют", - резюмировала активистка, находящаяся в статусе подозреваемой.

В настоящее время она испытывает финансовые трудности и находится в поиске работы.

Напомним, что в начале марта СК возбудил дело из-за сожжения на льду Малой Невы чучела, наряженного в военную форму. В действиях участников акции силовики усмотрели признаки хулиганства. Подельник Семеновой, Игорь Мальцев, находится в СИЗО.