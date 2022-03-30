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Новости 15:57

Суд не стал арестовывать петербуржца, преследуемого из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Суд не стал арестовывать петербуржца, преследуемого из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Выборгский районный суд Петербурга отказал следствию, которое добивалось помещения под стражу 33-летнего Георгия Васильева. Последний, по версии СК, почти два года назад разместил на сайте "Бессмертного полка" портрет рейхсфюрера Адольфа Гитлера. В сообщении объединенной пресс-службы городских судов указывается, что речь идет о преступлении небольшой тяжести.

Более того, из сообщения следует, что Васильеву не хватило всего месяца для того, чтобы избежать всякой ответственности за деяние, совершенное 3 мая 2020 года. Из позиции суда также следует, что фигурант дела о реабилитации нацизма не скрывался от следствия и правосудия, имеет регистрацию в Петербурге и ранее не судим.

Мужчина, задержанный два дня назад, не признал своей вины.


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