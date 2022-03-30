ФАС начала антикартельные проверки пяти дистрибьюторов сахара

Федеральная антимонопольная служба завела внеплановые проверки против пяти крупнейших дистрибьюторов сахара, сообщило 30 марта ведомство. Причиной мероприятий стало резкое подорожание продукта с одновременным сокращением его в продаже.

Под проверки попали ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея" и ООО "Сударушка". Антимонопольщики планируют дать оценку ценообразования сахара у этих компаний, а заодно "изучить причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке". Попутно ФАС намерена провести анализ всей цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли.

"В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15 % от годовой выручки", — пригрозили в ведомстве.

Накануне ФАС завела административное дело против крупнейшего российского производителя сахара ООО "Продимекс". Компанию заподозрили в сговоре с торговыми сетями с целью повышения стоимости и удержания высоких цен на свой товар.

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