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Новости 16:19

ФАС начала антикартельные проверки пяти дистрибьюторов сахара

фото ЗакС политика ФАС начала антикартельные проверки пяти дистрибьюторов сахара

Федеральная антимонопольная служба завела внеплановые проверки против пяти крупнейших дистрибьюторов сахара, сообщило 30 марта ведомство. Причиной мероприятий стало резкое подорожание продукта с одновременным сокращением его в продаже.

Под проверки попали ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея" и ООО "Сударушка". Антимонопольщики планируют дать оценку ценообразования сахара у этих компаний, а заодно "изучить причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке". Попутно ФАС намерена провести анализ всей цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли.

"В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15 % от годовой выручки", — пригрозили в ведомстве.

Накануне ФАС завела административное дело против крупнейшего российского производителя сахара ООО "Продимекс". Компанию заподозрили в сговоре с торговыми сетями с целью повышения стоимости и удержания высоких цен на свой товар.

Фото: pixabay


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