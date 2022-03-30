Володин призвал поторопиться депутатов, до сих пор не подавших декларации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил 30 марта в своем Telegram-канале, что нижняя палата парламента опубликует в срок депутатские декларации. Подобное заявление прозвучало в ответ на предположения о том, что в этом году сведения о доходах народных избранников публиковаться не будут.

"Это не так, — поспешил опровергнуть слухи Володин. — Речь идёт об исполнении нормы федерального закона о статусе депутата, она действует. Изменения не вносились".

Согласно данным думского спикера, к настоящему моменту декларации подали 414 депутатов из 450. "Моим коллегам, которые ещё не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок", — призвал Володин депутатов.

По правилам парламентарии должны отчитаться о доходах до 1 апреля. В течение следующих 14 дней сведения должны быть опубликованы на сайте нижней палаты.

Сегодня же стало известно о том, что комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекта о запрете на публикацию сведений о доходах и имуществе госслужащих, попавших под санкции западных стран.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина