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Новости 17:39

Суд не стал арестовывать петербуржца за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Суд не стал арестовывать петербуржца за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Андрея Амханицкого, сообщила 30 марта объединенная пресс-служба судов. Петербуржца обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

По версии следствия, 5 мая 2020 года Амханицкий, "имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что Йозеф Геббельс являлся одним из ближайших сподвижников фюрера", отправил заявку с фотографией пропагандиста на сайт "Бессмертного полка онлайн". Целью гражданина судебная пресс-служба указала публичную демонстрацию фотографии Геббельса "неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны".

Амханицкий вину признал. Суд отказал следствию в его заключении "за необоснованностью" и назначил запрет определенных действий.

Сегодня же Выборгский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу фигуранта другого дела о реабилитации нацизма. Мужчина вину не признал.


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