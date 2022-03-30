Суд не стал арестовывать петербуржца за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Андрея Амханицкого, сообщила 30 марта объединенная пресс-служба судов. Петербуржца обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

По версии следствия, 5 мая 2020 года Амханицкий, "имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что Йозеф Геббельс являлся одним из ближайших сподвижников фюрера", отправил заявку с фотографией пропагандиста на сайт "Бессмертного полка онлайн". Целью гражданина судебная пресс-служба указала публичную демонстрацию фотографии Геббельса "неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны".

Амханицкий вину признал. Суд отказал следствию в его заключении "за необоснованностью" и назначил запрет определенных действий.

Сегодня же Выборгский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу фигуранта другого дела о реабилитации нацизма. Мужчина вину не признал.