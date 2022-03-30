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Новости 17:56

Дело о признании ВНИИБ памятником отправили на новое рассмотрение

фото ЗакС политика Дело о признании ВНИИБ памятником отправили на новое рассмотрение

Защитники здания бывшего НИИ бумажной промышленности на площади Мужества сообщили о том, что после очередной кассации дело о признании "сталинки" памятником отправили на новое рассмотрение. Таким образом было отменено прошлогоднее решение Горсуда, признавшего незаконным отказ КГИОП включать здание 1950-х годов в реестр исторических памятников.

Комитет на заседании третьего кассационного суда 30 марта требовал, чтобы вместо очередного рассмотрения дела отказ чиновников градозащитникам признали бы законным сразу.

Напомним, что борьба за здание ВНИИБ ведется с 2019 года, когда стало известно о планах собственника снести институт, использовавшийся в последние годы как бизнес-центр, и построить на его месте многоэтажное жилье. Наделение образца сталинского неоклассицизма статусом памятника автоматически защитит его от сноса. Местные жители собираются на народный сход в защиту здания на 2-м Муринском проспекте, 49, еженедельно в течение последних трех лет. Их поддерживают некоторые депутаты ЗакСа. 


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