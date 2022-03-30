Власти Ленобласти задумали вывести часть исторических поселений из состава муниципалитетов

У властей Ленобласти появилась идея вывести небольшие исторические поселения из состава муниципалитетов, рассказал 30 марта в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в случае принятия нововведение коснется, например, Шлиссельбурга и Ивангорода, но не районных центров.

Смысл идеи заключается в том, чтобы "привлечь дополнительные средства и ускорить проведение реставрационных работ и реконструкции исторических объектов".

Как заявил Дрозденко, в среду предложение обсудили с реставраторами. "Теперь предстоит найти понимание у муниципальных депутатов", — отметил он.

Ранее стало известно о планах Минобороны передать правительству Ленобласти два военных городка в исторической черте Выборга. Сегодня Дрозденко заявил о начале процесса. "Территория большая, задача — тоже не для слабонервных: сделать из заброшенной военной части городское общественное пространство", — написал губернатор.

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