ЗакС утвердил положения о конкурсном отборе в Молодежный парламент

Постоянная комиссия Законодательного собрания по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации на заседании 30 марта утвердила положения конкурсного отбора в Молодежный парламент, который должен начаться 1 апреля. Отбором кандидатов займутся депутаты ЗакСа и представители общественных организаций . По словам председателя оргкомитета Андрея Малкова, попытать свои шансы смогут все, даже оппозиционно настроенная молодежь, но не экстремисты.

В организационный комитет конкурса вошли 26 человек. Почти половина из них - депутаты от партий, представленных в парламенте. "Единую Россию" в комитете представят Павел Крупник, Андрей Горшечников и Олег Милюта. ЛДПР - Андрей Малков и Павел Иткин. У остальных партий в оргкомитете по одному представителю: Борис Вишневский ("Яблоко"), Роман Кононенко (КПРФ), Любовь Менделеева ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрий Павлов ("Новые люди"). Кроме парламентариев в комитет попали руководители общественных организаций, благотворительных фондов и студенческих профсоюзов, среди которых координатор проектов Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан Виктория Пикалова и глава межрегиональной организации автомобилистов "СПб.Авто" Святослав Данилов. Также отбором претендентов займется председатель комитета по молодежной политике Богдан Заставный.

Первый этап конкурса пройдет с 1 по 29 апреля. Желающим предстоит подготовить документы и видеоролик на тему "Я - будущее Санкт-Петербурга". В видеооткрытках претенденты должны рассказать о себе, своих успехах, достижениях и мотивах выдвижения в Молодежный парламент. В ролике не должно быть материалов сексуального характера, а также оскорбительных высказываний и призывов к совершению насильственных действий. Рассказ о себе должен длиться не дольше 100 секунд. Из всех заявок оргкомитет отберет 150 конкурсантов, которые пройдут во второй тур.

С 16 по 22 мая участникам предстоит проявить себя в деловой игре, которая пройдет в Мариинском дворце. На ней конкурсанты покажут оргкомитету свои личностные качества и свою адаптацию к парламентской деятельности. Кроме того, игра может транслироваться в СМИ. По итогам турнира в конкурсе останутся лишь 64 человека.

Финальный этап продлится всего пять дней с 30 мая по 3 июня. Он пройдет в формате онлайн-голосования на сайте конкурса. Страница доступна уже сейчас. Сотрудник аппарата Заксобрания на заседании комиссии заявил, что изначально планировалось разместить конкурсный сайт по другому адресу, но он оказался занят "Молодежным парламентом", созданным единороссом Денисом Четырбоком еще в прошлом созыве. Во время обсуждения лидер фракции ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, защищен ли сайт от влияния с Запада. Его смутило доменное имя сайта на латинице. Депутаты решили попробовать перейти на кириллическое написание адреса сайта, чтобы стало "патриотичней". Согласно положениям конкурса, проголосовать за понравившегося кандидата сможет неограниченный круг лиц. Кроме того, каждый посетитель сайта сможет выбрать сразу нескольких претендентов. Ранее депутат от КПРФ Алексей Зинчук предлагал внести поправку, которая позволит голосовать лишь жителям Петербурга, однако его предложение не поддержали.

"Вылететь" из конкурса можно будет за подложные документы от кандидатов, пропуск мероприятий, использование каких-либо подсказок, а также за публикацию ложной или дискредитирующей информации о своих соперниках.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Роман Волковский, посетивший заседание 30 марта, заявил, что регулярно получает положительный отклик об идее создать Молодежный парламент от представителей молодежных организаций. В беседе с ЗАКС.Ру он не смог уточнить, какие именно объединения заявляли о своей заинтересованности. Он пояснил, что чаще всего это представители волонтерских движений, молодежных НКО и других сообществ.

Председатель комиссии ЗакСа по молодежной политике, депутат Малков в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что принять участие в конкурсном отборе смогут все желающие, подходящие под критерии положения, включая представителей оппозиционных движений.

- Мы знаем многие некоммерческие организации, в том числе и политической направленности. И "Молодая гвардия", и "Весна", и многие другие. Пусть, конечно, участвуют. Никаких проблем нет. В дальнейшем будем определять по их профессиональным компетенциям. Если движение "Весна" хочет выдвинуть своего человека, они же могут использовать, в том числе, квоту политических партий. То, что дадут участвовать - могут не сомневаться, а вот победят они или нет - это уже вопрос комиссии, - сказал Малков, добавив, что допущены будут все, кроме экстремистов.

Помимо 32 человек "избранных" в ходе голосования, 18 членов молодежного парламента пройдут по партийной квоте. Региональные отделения партий должны выдвинуть своих представителей до 27 мая.

Напомним, Молодежный парламент при Законодательном собрании Петербурга должен стать новым совещательным органом, который выступит в роли некого подспорья для депутатов. Инициативу внесли на рассмотрение ЗакСа в начале марта. По словам спикера Александра Бельского, такой формат позволит воспитать в городе новое поколение молодых политиков, однако при последующих обсуждениях заявлялось, что Молодежный парламент должен быть "конструктивным и аполитизированным".

Константин Леньков