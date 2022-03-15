Молодежный парламент ждут игры в Мариинском дворце

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Депутат Заксобрания Петербурга от ЛДПР Андрей Малков и председатель комитета по молодежной политике Богдан Заставный 15 марта попытались раскрыть детали будущего Молодежного парламента. В нем видят дополнительный совещательный орган, который, по задумке, сможет влиять на принимаемые решения в Мариинском дворце. Желающим избраться в новый орган придется записать видеообращение, принять участие в игре и победить в онлайн-голосовании.

На встречу с депутатом Андреем Малковым и главой комитета по молодежной политике Богданом Заставным пришло около ста человек. Первые ряды были заняты представителями "Молодой гвардии Единой России", которые перед началом мероприятия нарядились в фирменные жилетки с надписью "МГЕР". Аккуратно по центру сидел 30-летний лидер петербургских мгеровцев Александр Маликов. Также среди собравшихся были члены "Волонтерской роты". Около 20 человек пришли в куртках с символикой объединения. Один молодой человек пришел со значком партии "Яблоко". Им оказался помощник лидера фракции Александра Шишлова. На встречу пришли и представители различных студенческих объединений.

Один из главных вопросов, которых волновал собравшихся, как будет проходить отбор в Молодежный парламент, в который войдут 50 активных представителей юного поколения в возрасте от 16 до 25 лет. Глава комитета по молодежной политике честно признался, что "не помнит", и передал слово сотруднику аппарата ЗакСа, который присутствовал в зале.

Отбор "парламентариев" будет проходить в три этапа. Первый - подача заявок, которая начнется 1 апреля. Сперва нужно будет заполнить форму на сайте Заксобрания, а позже лично посетить Мариинский дворец, чтобы отдать ксерокопию паспорта и согласие на обработку персональных данных. Кроме того, желающим нужно будет подготовить видеооткрытку. К 6 мая парламент опубликует список, в котором будет 150 имен. Этим счастливчикам предстоит принять участие в "деловой игре" подобной тем, что используют в кремлевском конкурсе "Лидеры России". Пройдет она в здании Законодательного собрания. В финальный, третий этап попадут 64 кандидата. Последнее испытание - онлайн-голосование, которое будет длиться несколько дней. Отвечая на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, будут ли эти "выборы" похожи на праймериз "Единой России", сотрудник аппарата городского парламента с уверенностью ответить не смог.

- В данном случае нет конкретного решения по этому вопросу. Я подразумеваю, что это будет голосование на сайте Законодательного собрания, где каждый, не более чем за 32 человека, сможет отдать свой голос. Все открытое, честное, - рассказал работник ЗакСа.

Также собравшихся волновал вопрос, почему возрастной порог для желающих принять участие в "выборах" ограничен 25 годами. Малков объяснил, что на период с 18 до 25 лет приходятся самые активные студенческие годы. Именно такие люди, по его словам, и нужны в ЗакСе. Такое ответ удовлетворил не всех, и вопросы про увеличение возрастного ценза продолжились. Заставному, кажется, надоело это выслушивать, и он короткой фразой прекратил любые обсуждения.

- Это позиция Законодательного собрания, - сказал чиновник.

Обсуждая потенциальную важность нового органа, собравшиеся поинтересовались, будут ли депутаты прислушиваться к их мнению. Заставный ответил, что все зависит от самой молодежи и от того, насколько реализуемы их идеи. Малков добавил, что депутаты сами заинтересованы в "конструктивной" инициативе и будут надеяться на плодотворную работу с обоих сторон.

О необходимости нового органа, который смог бы омолодить работу "взрослого" парламента говорил спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Он полагал, что такая форма организации поспособствует развитию молодых политиков и направит творческий потенциал в полезное русло при разработке законодательных актов. В положении, принятом депутатами 2 марта говорилось, что молодежь при Заксобрании займется волонтерством и патриотическим воспитанием, а также получит другие "широкие полномочия".

На встрече 15 марта Заставный, отвечая на вопрос о наличии права на законодательную инициативу, сказал, что такая возможность "конечно" будет. В ту же секунду Малков его перебил словом "нет".

- Зачем нам нужен Молодежный парламент? Для того, чтобы не ошибиться в своем [решении]. На протяжении пяти лет мы должны принимать законы, в том числе, которые будут касаться всей молодежи на всей территории Санкт-Петербурга. Мы бы хотели максимально широко, перед тем как принять этот закон, посоветоваться со всей молодежью. Понятно, что с каждым мы посоветоваться не сможем, но с активными представителями из разных сообществ мы бы хотели. Нам этого действительно не хватает, - рассказал Малков.

Из 50 "избранных" юных "парламентариев" 18 будут назначены по квоте от политических партий, представленных в Заксобрании. Нынешний созыв насчитывает шесть фракций. Большинство держит "Единая Россия" - 60% мандатов. Второй по величине фракцией является КПРФ - 14%, а на третьем месте "Справедливая Россия - За правду", которая получила 10% мандатов. У ЛДПР и "Новых людей" по 6%, а самая малочисленная фракция "Яблоко" получила лишь 4% мест. Из этих расчетов, из 18 членов Молодежного парламента, "яблочники" смогут продвинуть по квоте лишь 0,72 человека. Малков, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, заявил, что "Яблоко" все равно сможет выдвинуть своего полноценного представителя. Заставный прокомментировал и это, пускай и немного отвлеченно.

- Просто есть такие политические движения, которые всегда чем-то недовольны. Всегда будет кто-то чем-то недоволен. Никогда не бывает так, чтобы все были всем довольны, - подчеркнул Заставный.

Глава комитета по молодежной политике Заставный также отметил, что не нужно "политизировать" Молодежный парламент, поскольку он "чуть-чуть" про другое. По его словам, от нового совещательного органа ждут "конструктив", а не политику.

- Давайте отдавать себе отчет, что круглое с мягким мы путать не будем, - добавил Заставный.

Одна девушка поинтересовалась, будут ли члены Молодежного парламента участвовать в "информационной войне" и насколько они все-таки будут погружены в политику. Заставный еще раз подчеркнул, что от политики им следует "максимально дистанцироваться".

- Молодежные объединения максимально конструктивны должны быть и максимально аполитизированы. Пусть этим занимаются взрослые дяди, - сказал Богдан Заставный.

Депутат Малков в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что не будет как-то особенно продвигать молодых сторонников ЛДПР при формировании Молодежного парламента, поскольку избирался по одномандатному округу, а не по списку - с партией у него больше партнерские отношения.

Потенциальных претендентов на места в новом совещательном органе также интересовало, можно ли рассматривать Молодежный парламент как способ продвижения по карьерной лестнице и возможно ли дальнейшее трудоустройство в Заксобрание. Малков отвечал, что весь проект и создан для того, чтобы познакомить молодежь с законотворческой деятельностью.

Идея собрать активных представителей молодежи в Законодательном собрании не нова. Впервые о ней заговорили еще в 2001 году по инициативе депутата Игоря Риммера и Сергея Миронова, однако предложение так и не получило одобрение и было отозвано. Помимо этого в городе в разное время существовали подобные организации на локальном уровне. Например, свой Молодежный парламент в Кировском районе организовывал единоросс Денис Четырбок. В него вошли представители образовательных учреждений и члены молодежных советов при муниципалитетах. Подробнее о том, как молодых пытались приобщить к политике - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков