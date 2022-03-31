Под новые санкции Великобритании попали МИА "Россия сегодня", RT, Сергей Брилёв

Кроме того, под санкции попал и отечественный медиаблок: МИА "Россия сегодня", телеканал RT и лично телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, имеющий британское подданство.

Под персональные экономические ограничения, в числе прочих, на сей раз попали глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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