Под новые санкции Великобритании попали МИА "Россия сегодня", RT, Сергей Брилёв

Великобритания ввела очередной пакет антироссийских санкций: документ доступен на сайте правительства страны.
Под персональные экономические ограничения, в числе прочих, на сей раз попали глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, под санкции попал и отечественный медиаблок: МИА "Россия сегодня", телеканал RT и лично телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, имеющий британское подданство.
Ранее, напомним, в чёрный список Великобритании попали крупнейшие банки РФ.