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Новости 13:55

Под новые санкции Великобритании попали МИА "Россия сегодня", RT, Сергей Брилёв

фото ЗакС политика Под новые санкции Великобритании попали МИА "Россия сегодня", RT, Сергей Брилёв

Великобритания ввела очередной пакет антироссийских санкций: документ доступен на сайте правительства страны.

Под персональные экономические ограничения, в числе прочих, на сей раз попали глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, под санкции попал и отечественный медиаблок: МИА "Россия сегодня", телеканал RT и лично телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, имеющий британское подданство.

Ранее, напомним, в чёрный список Великобритании попали крупнейшие банки РФ.

 


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