ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:25

Правительство вводит мораторий на банкротство по требованию кредиторов

фото ЗакС политика Правительство вводит мораторий на банкротство по требованию кредиторов

Начиная с 1 апреля в России начнет действовать мораторий на заведение дел о банкротстве по требованию кредиторов, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мера рассчитана на полгода и коснется как организации, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

"Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников", — заявил Мишустин.

Исключение сделают для застройщиков многоквартирных домов и прочей недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в реестр проблемных активов.

Кроме того, Мишустин объявил о планах содействовать компаниям, которые занимаются импортозамещением. В частности, он анонсировал выделение 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности.

Ранее кабмин выпустил постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний в России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама