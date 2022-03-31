Правительство вводит мораторий на банкротство по требованию кредиторов

Начиная с 1 апреля в России начнет действовать мораторий на заведение дел о банкротстве по требованию кредиторов, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мера рассчитана на полгода и коснется как организации, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

"Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников", — заявил Мишустин.

Исключение сделают для застройщиков многоквартирных домов и прочей недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в реестр проблемных активов.

Кроме того, Мишустин объявил о планах содействовать компаниям, которые занимаются импортозамещением. В частности, он анонсировал выделение 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности.

Ранее кабмин выпустил постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний в России.