МО "Колпино" закупит 300 футболок с символикой города

Местная администрация МО "город Колпино" намерена закупить 300 футболок с новым логотипом к 300-летию города. На их покупку выделили до 202 тысяч рублей. Соответствующее извещение об электронном аукционе разместили на портале госзакупок 30 марта.

Всего планируется заказать 300 футболок классического кроя трех размеров. Слева на груди будет размещен небольшой лого с подписью "Колпино 300". Похожий, но увеличенный до формата А4, трехцветный рисунок будет на спине. Оба изображения будут нанесены методом шелкографии. Материал футболок будет состоять на 95% из хлопка и на 5% из лайкры. В среднем стоимость одной футболки оценили в 675 рублей.

Получить сувенирную продукцию муниципалитет планирует в течение двух недель с момента заключения контракта. Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 7 апреля.

Напомним, в первую субботу сентября отмечается день города Колпино. В 2022 году ему исполнится 300 лет. Кроме футболок, МО закупила 300 шопперов с юбилейной символикой за 155 тысяч рублей.

Константин Леньков