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Новости 14:55

Петербург заключил контрактов на 5 млрд рублей в рамках Белорусского продовольственного форума

фото ЗакС политика Петербург заключил контрактов на 5 млрд рублей в рамках Белорусского продовольственного форума

В рамках прошедшего в Петербурге Белорусского продовольственного форума городу удалось заключить договоров на поставку различной продукции из республики на сумму 5 млрд рублей, информирует пресс-служба Смольного.

Экономическую успешность прошедшего мероприятия оценил также городской глава Александр Беглов.

"Такие встречи очень важны для укрепления продовольственной безопасности, усиления горизонтальных связей. Форум прошел очень успешно, ждем расширения поставок продовольствия из Республики Беларусь", - приводит пресс-служба администрации Северной столицы слова градоначальника.

Беглов напомнил также, что в 2021 году в Петербург из Белоруссии импортировали товаров на сумму 1,25 млрд долларов.

Ведущие торговые сети города на Неве расширят ассортимент реализуемых белорусских товаров.

Напомним, ранее петербуржцы отметили усиленную охрану центра на фоне визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.


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