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Новости 15:45

Сенатор объявил о необходимости "приземления" Telegram

фото ЗакС политика Сенатор объявил о необходимости "приземления" Telegram

Поскольку Telegram является иностранной компанией, он должен выполнить требования закона о "приземлении", заявил 31 марта сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился на заседании комиссии Совфеда по информационной политике, сообщило РИА "Новости".

"Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован не на территории Российской Федерации", — промолвил Пушков. По его мнению, "хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Мета* и Instagram**", но тоже должен выполнить требования российского законодательства наравне с другими западными компаниями.

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" вступил в силу с начала года. Норма предписывает западным компаниям открывать офисы в РФ и выполнять ряд иных требований.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram**

Фото: pixabay


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