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Новости 16:53

Беглов оценил "уникальные тренажёры" БЕЛАЗа, появившиеся в Горном университете

фото ЗакС политика Беглов оценил "уникальные тренажёры" БЕЛАЗа, появившиеся в Горном университете

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал на открытии Центра компетенций белорусской компании БЕЛАЗ, который начал свою работу при Горном университете, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора.

"Оценил уникальные тренажёры карьерной техники, компьютеры, программное обеспечение, лаборатории. Открытие Центра — событие, без преувеличения, международного масштаба: объединяем усилия науки, образования и промышленности — получаем укрепление международного сотрудничества между Россией и Белоруссией", — делится соображениями городской глава.

Кроме того, губернатор напомнил, что в Северной столице функционирует ещё одна подобная организация — Центр компетенций, сотрудничающий с "Газпром нефтью".

Открытие современных технологически оснащённых центров образования ускоряет процесс подготовки будущих специалистов к работе на практике, отметил Беглов.

Напомним, ранее в Петербург приезжала делегация из Белоруссии. В рамках Белорусского продовольственного форума городу удалось заключить с республикой контрактов на 5 млрд рублей.


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