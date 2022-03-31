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Новости 17:42

Эксперт посчитала подорожание книг на 20% оптимистичным сценарием

фото ЗакС политика Эксперт посчитала подорожание книг на 20% оптимистичным сценарием

Проблемы с логистикой и поставками материалов способны привести к росту стоимости книг на 30%, сообщила РИА "Новости" глава редакционной группы издательства "МИФ" Ольга Киселева. Она указала на то, что в условиях нехватки бумаги подорожание продукции продолжится.

"Рост на 30% в целом выглядит реалистично, рост на 20% — оптимистичная цифра, за которую и так идет серьезная работа издателей", — высказалась эксперт. По ее словам, говорить о пределах подорожания сложно, так как стоимость книг зависит от множества разнообразных факторов, включая курсы валют и наличие различных компонентов для производства.

По словам Киселевой, "еще в 2020 году закрылись комбинаты, а спрос на печать увеличился". В нынешних же условиях часть зарубежных поставщиков прекратили работу на российском рынке, что усугубилось проблемами с сырьем и логистикой. "Для производства бумаг и книг нужно разное сырье, включая химикаты, фольгу, волокна и так далее, и слишком многое было и остается привозным", — признала она и заключила, что на быстрое разрешение проблем рассчитывать не приходится из-за устаревания производственных баз.

В начале марта книгоиздатели обратились за поддержкой к правительству в связи с ростом себестоимости их продукции.

Фото: pixabay


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