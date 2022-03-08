"Коммерсантъ": Книгоиздатели обратились за господдержкой

Издатели книг обратились в Минцифры с просьбой о поддержке в связи с ростом себестоимости их продукции на фоне кризиса и событий на Украине, сообщил 8 марта "Коммерсантъ". В частности, предприниматели попросили отменить таможенные сборы на ввоз мелованной бумаги. Из-за резкого падения рубля производители бумаги уже фиксируют стоимость в условных единицах, а типографии готовятся поднять цены на 15-20 %, пишет издание.

Помимо отмены таможенных сборов на ввоз бумаги, Российский книжный союз попросил у Минцифры отменить пошлины на ввоз полиграфического оборудования и субсидировать пониженную кредитную ставку на обновление технической базы для полиграфических компаний. Такие меры позволят избежать резкого роста цен и увеличения дефицита полиграфических мощностей, считают в РКС. Мнение министерства на этот счет неизвестно, поскольку ответа оно не предоставило.

Рост себестоимости книг составил с начала года 30 %, заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. По его словам, издание не может позволить себе стремительно повышать цены на продукцию, чье подорожание для конечного потребителя "уже составило более 20 % по отношению к прошлому году". В такой ситуации неизбежно падение спроса и покупательской активности, убежден Новиков. В связи с этим он рассчитывает договориться с производителями бумаги о заморозке роста цен, "иначе выпуск придется сокращать".

При этом ситуация может усугубиться, в том числе, и из-за нехватки иностранных компонентов для изготовления бумаги. Так, на прошлой неделе из-за перебоев с поставками химреактивов остановилось производство под маркой Svetocopy. Как опасаются участники рынка, аналогичная судьба может постигнуть производства бумаги для книг.

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