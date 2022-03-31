Россия запретила въезд высшему руководству ЕС на свою территорию

Россия 31 марта внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза в качестве ответной меры на "массированные односторонние санкции", гласит сообщение на сайте Министерства иностранных дел. Попавшие в перечень лишаются права на пересечение российской границы.

Под ограничения попали, в частности, "ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику". Вместе с ними запрет на въезд в Россию получили также "высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ".

"Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в Представительство ЕС в Москве", — уточнили в Министерстве иностранных дел.

Сегодня же Владимир Путин объявил, что наложенные на Россию санкции не будут сняты в ближайшее время, и рекомендовал правительству и Центробанку учитывать это в своей деятельности.