Путин объяснил введение санкций нежеланием России "плясать под чужую дудку"

Президент Владимир Путин рекомендовал правительству, Центробанку рассчитывать в своей работе на то, что введенные против России санкции сохранятся надолго, передает 31 марта "Интерфакс". По версии президента, западные страны продолжат искать поводы для принятия новых мер против РФ.

"Прошу правительство, Банк России, субъекты Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было в предыдущие десятилетия, сохранится", — заявил Путин, назвав происходящее "объективной реальностью".

В своей речи Путин добавил, что ограничения против России вводились на протяжении многих лет с целью "сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах, в технологиях". Глава государства также выразил мнение, что санкции были подготовлены заранее и были бы введены в любом случае.

"По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностям", — заключил Путин.

Напомним, 8 марта стало известно о том, что Россия заняла первое место в мире по наложенным на нее санкциям, опередив лидировавший до этого Иран. С тех пор санкционное давление только продолжилось. К примеру, сегодня Великобритания приняла меры против некоторых россиян и медиа.