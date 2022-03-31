Смольный выделил ещё 1 млрд рублей на развитие туристической отрасли

Руководство Северной столицы приняло решение направить ещё 1 млрд рублей на развитие туристической отрасли, информирует пресс-служба Смольного.

Инициатива была одобрена в ходе заседания экспертного совета при комитете по развитию туризма Петербурга, проходившего при участии вице-губернатора Алексея Корабельникова и финансово-экономического блока Смольного.

"Город готов поддерживать важную для экономики отрасль гостеприимства. Для нас это необходимо как с точки зрения формирования городского бюджета, так и с точки зрения решения социальных задач сохранения занятости. Нужно продолжать функционировать и адаптироваться к новым условиям, мы должны нащупать варианты решения проблем в моменте", — высказался Корабельников.

Следует добавить, что совокупный объём финансирования туристической сферы за прошедшие два года достиг 4 млрд рублей. В нынешнем году к обозначенной сумме было решено добавить ещё 1 млрд в виде налоговых льгот.

Ранее в ходе обсуждения мер поддержки бизнеса, которое прошло в стенах Заксобрания, зампред комитета по туризму Нана Гвичия перечислила различные федеральные меры по продвижению внутреннего туризма и указала, какие меры поддержки отрасли ведомство хочет принять в Петербурге.